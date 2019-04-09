«صندوق خليفة» يدعم الشركات الصغيرة خلال ملتقى الاستثمار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشهد جناح صندوق خليفة لتطوير المشاريع في «ملتقى الشركات الناشئة» 2019، الذي ينعقد على هامش «ملتقى الاستثمار السنوي» في مركز دبي التجاري العالمي، إقبالاً كبيراً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستشاريين ومختلف رواد الأعمال المشاركين في الملتقى، الذي يعقد هذا العام تحت شعار «تسخير الرقمية العالمية لتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، ويشارك الصندوق بهدف عرض خدماته وحلوله المبتكرة في تطوير وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي المكلف في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تشكل هذه الفعاليات فرصة مثالية لصندوق خليفة، لتعزيز التفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة، واللقاء برواد الأعمال».