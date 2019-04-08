«الاتحاد للطيران» تسعى لاقتراض 600 مليون دولار لشراء طائرات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تسعى شركة الاتحاد للطيران للحصول على قروض بقيمة 600 مليون دولار من أجل تمويل شراء طائرات، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر. حيث تقوم شركة الاتحاد للطيران بترتيب التمويل بنفسها واتصلت ببنوك يحتمل أن ترغب في توفير هذا التمويل من خلال قروض تسدد على عام أو عامين، حسب المصادر.

وقال متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران إن الشركة لا تعلق على التكهنات والشائعات.

وقالت بلومبرغ إن الاتحاد للطيران لديها 43 طلب شراء طائرات من شركة بوينغ، وفق ما جاء في تقرير للشركة الأمريكية في يناير الماضي. وخفضت الاتحاد في فبراير طلبات شراء بقيمة 21.4 مليار دولار من طائرات بوينغ وإيرباص في إطار إعادة الهيكلة.