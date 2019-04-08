%84 الإشغال الفندقي في دبي العام الجاري

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

توقعت مؤسسة كوليرز انترناشيونال الاستشارية الفندقية أن يبلغ متوسط معدل الإشغال الفندقي في دبي 84% العام الجاري 2019.

كما توقع التقرير أن يصل متوسط سعر الغرفة الفندقية المتاحة يومياً في دبي إلى 235 دولاراً، بينما يصل متوسط عائد الغرفة إلى 198 دولاراً يومياً.

وبالنسبة لإمارة أبوظبي توقع التقرير أن يصل متوسط معدل الإشغال طوال العام الجاري إلى 74%، بينما يصل متوسط سعر الغرفة الفندقية المتاحة يومياً إلى 218 دولاراً، وعائد الغرفة 148 دولاراً يومياً. وسيبلغ معدل الإشغال الفندقي في رأس الخيمة 68%، ومتوسط سعر الغرفة 161 دولاراً يومياً، وعائد الغرفة اليومي 110 دولارات، حسب كوليرز انتناشيونال.