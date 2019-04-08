«ميدان وان دبي» سيكون الأكبر في العالم

المصدر: دبي - البيان

قال فرناندو فليشرمان الذي يصمم أكبر المنتجعات المائية، إن منتجع ميدان وان في دبي سيكون الأكبر من نوعه في العالم. وتبلغ مساحة المنتجع 150 فداناً، تم الانتهاء من 49 منها.

ونقلت مجلة فوربس عن فليشرمان صاحب شركة كريستال لاجونز ومقرها تشيلي، أن ثاني منتجع في العالم سيكون سبرنغ بالمز في كاليفورنيا ( 34 فداناً)، ويليه بلايا توركيزا في بوليفيا (32 فداناً)، وأخيراً منتجع شرم الشيخ في مصر(29 فداناً). وسوف تنطلق تلك المنتجعات ذات البحيرات قريباً، وستكون الأكثر فخامة في العالم وتجعل الجميع يعيشون تجربة الشاطئ، بغض النظر عن موقعها، حتى لو كانت بعيدة عن البحر.

وقال فليشرمان: نحن الآن نبني أكبر منتجع على بحيرات في العالم، منتجع ميدان وان، حيث سيضم أغلى قدم مربعة في دبي.