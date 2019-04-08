تدشين موقف للسيارات بمركز دبي التجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة شركة المقاولات الهندسية (ECC) بالشراكة مع «ماكلارين للإنشاءات»، عن تسليم موقف السيارات في شارع السعادة بمركز دبي التجاري العالمي. ويشتمل موقف السيارات على مهبط للطائرات على السطح، له القدرة على استيعاب 1551 لوحة شمسية لتوليد الطاقة، ويتّسع لنحو 2600 سيارة، واستقبال أكثر من 3.3 ملايين زائر سنوياً.

وقال كريم فرح، الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الهندسية: «بصفتنا واحدة من أكثر شركات الإنشاءات عراقةً وتنوعًا في الإمارات فإننا نتطلّع باستمرار إلى لعب دور رئيسي في المشاريع التي تعززّ البنية التحتية للبلاد، والتي يعد مركز دبي التجاري العالمي واحداً من أبرزها، ونحن نفخر بأن موقف السيارات في شارع السعادة قد تطلب إنجازه أكثر من 3 ملايين ساعة من العمل الآمن دون حدوث أي إصابات لشركة المقاولات الهندسية، شركة برايم للصناعات المعدنية وشركة ماكلارين للإنشاءات.

وشاركت»ماكلارين للإنشاءات«وشركة المقاولات الهندسية معاً في تطوير العديد من المشاريع على مر السنين. وتتمتع شركة المقاولات الهندسية بسجل حافل في تسليم المشاريع في الوقت المحدد مع نتائج مبهرة من حيث تخفيض التكلفة.

وبسبب سلسلة التوريد الخاصة بالمجموعة، فقد اكتسبت شركة المقاولات الهندسية سمعة طيبة في الجمع بكفاءة بين العديد من شركات الإنشاءات لضمان رؤية واضحة ومستوى عالٍ لتطوير المشاريع.