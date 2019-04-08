موانئ أبوظبي تكرّم المتميّزين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت موانئ أبوظبي عن نتائج الفائزين بجائزة التميز الداخلية «مفنود»، وذلك في حفل خاص شهد حضور فريق إدارة وموظفي الشركة، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

تأتي جائزة «مفنود» استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإطلاق برنامج لجوائز التميز داخل الجهات التابعة لحكومة أبوظبي بحيث تساهم في تحقيق أهداف جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة التميز وتحقيق التطور في مجال العمل على صعيد الأفراد والخدمات وفرق التميز ووحدات العمل، حيث تواكب هذه الجائزة معايير الجيل الرابع لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز وفئاتها. وشهدت هذه الدورة من مفنود أكثر من 90 مشاركة في فئاتها الأربع المخصصة للأفراد، والخدمات، وفرق التميز، ووحدات الأعمال، وبنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة مع الدورة السابقة.

وتقدم الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، بالتهنئة إلى كافة المشاركين من أفراد وفرق التميز والخدمات والوحدات التنظيمية، مؤكداً أن النجاحات العديدة التي حققتها موانئ أبوظبي يعود الفضل فيها إلى حرص وتفاني جميع الموظفين على ترجمة رؤية ورسالة وقيم وأهداف الشركة.