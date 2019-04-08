«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تبحث دعم «ستارز بلاي»

المصدر: دبي - البيان

استعرضت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، آفاق التعاون وسبل تقديم الدعم لـ «ستارز بلاي»، خدمة الاشتراك بالفيديو حسب الطلب التي تخطى عدد مشتركيها حاجز المليون مشترك هذا العام.

وناقشت المؤسسة فرص النمو المتاحة في المنطقة أمام الخدمة بوصفها نموذجاً ناجحاً للمشاريع الناشئة التي انطلقت من إمارة دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع استقبل خلاله عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أعضاء مجلس الإدارة والفريق الإداري لـ«ستارز بلاي» داخل مقر المؤسسة.

وخلال الاجتماع، بحث الجناحي نجاح تجربة «ستارز بلاي»، وتحقيقها انتشاراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال زمن قياسي عكس نجاح دبي في تقديم الدعم الكامل للمشاريع الناشئة وتحقيق إنجازات ترسخ حضورها على الساحة العالمية.

وقال: تعكس تجربة «ستارز بلاي» رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير البيئة الداعمة لنمو ونجاح المشاريع الناشئة، بما يسهم في تحويل دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وتعزيز نمو جميع القطاعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأضاف: «نشيد بالأداء المميز لـ«ستارز بلاي» بوصفها نموذجاً منافساً للشركات العالمية العملاقة في قطاع الترفيه، ونعوّل على الخدمة في توسيع انتشارها والوصول إلى العالمية انطلاقاً من دبي».

وعرضت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع خدمات المؤسسة أمام مجلس إدارة «ستارز بلاي»، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون، والخطوات التي من شأنها تعزيز نمو الشركة في المنطقة مستقبلاً.

من جانبه قال معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي لـ «ستارز بلاي»: «تعد البيئة الإيجابية والدعم اللامحدود الذي توفره دبي للشركات المحلية في سبيل تحقيق نجاحات عالمية، من أهم محركات نمونا.

وكوننا شركة ناشئة انطلقت من دبي، فإننا نستفيد من رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ودعم الهيئات الحكومية الرائدة مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تضع خارطة طريق مبتكرة للشركات الناشئة لمساعدتها على تعزيز نموها وازدهارها. وتخطي عدد مشتركينا حاجز المليون يمثل إنجازاً مهماً يعكس الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلها فريق ستارز بلاي في قطاع يتسم بالتنافسية العالية».

وتتوفر خدمة «ستارز بلاي» حالياً في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم أكثر من 10 آلاف ساعة من المحتوى الذي يشمل الأفلام والمسلسلات العالمية الحصرية، وأفلام بوليوود، إضافة إلى الأفلام والمسلسلات العربية. وتتصدر«ستارز بلاي» بالمنطقة من حيث عدد المشتركين بنسبة 24%، وعائدات الفيديو عبر الإنترنت بنسبة 31.53%.

عائدات

ومن المتوقع أن تصل عائدات قطاع مشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.13 مليار دولار بحلول عام 2024، وتتمتع «ستارز بلاي» بالمقومات التي تؤهلها لتبوؤ الصدارة من خلال تقديمها العديد من البرامج التي تُعرض للمرة الأولى في المنطقة.

وفي إطار استراتيجيتها التنموية لعام 2019، استثمرت «ستارز بلاي» ملايين الدولارات لإثراء المحتوى المتوفر عبر منصتها خلال الربع الأول من العام، بما في ذلك المسلسلات والأفلام التي يتم اختيارها لتنسجم مع أذواق جميع مشتركيها.