غرفة دبي تدرّب المتأهلين لمسابقة رواد الأعمال الذكية

المصدر: دبي- البيان

اختتمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، أخيراً سلسلة من الدورات التدريبية المخصصة لأصحاب الأفكار الـ 50 المتأهلة للمرحلة التالية من «مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية» في دورتها الرابعة.

وساهمت هذه السلسلة من الدورات التدريبية بتوفير الدعم للمشاركين والمتأهلين للمسابقة، ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم وأفكارهم التجارية الابتكارية إلى أرض الواقع، حيث سلطت الضوء على مفهوم وأهمية التسويق، وكيفية تسريع آلية التسويق والبيع، بالإضافة إلى مساعدة المشاركين وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها لتصميم خطة عمل ناجحة واستثنائية.

وأدار الدورات أحمد عبد الوهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نكست أرابيا»، حيث عرّف المشاركين بالخطط والأساليب الحديثة للبدء بالمشاريع التجارية، وتوفير فهم شامل لمفهوم التسويق وأهميته، بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على كيفية تصميم وإنشاء خطة عمل ناجحة.

وتم استقبال أكثر من 250 فكرة مبتكرة في مجال البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وجرى اختيار 50 طلباً في المرحلة الأولية، ثم سيتأهل 10 من هذه الطلبات والأفكار التجارية للمرحلة النهائية من التقييم والتي ستجري تحت إشراف لجنة متخصصة من المحكمين.