بنك الفجيرة الوطني يفتتح مكتباً تمثيلياً في أنتويرب

المصدر: الفجيرة- البيان

افتتح بنك الفجيرة الوطني أول مكتب تمثيلي دولي له في قلب شارع الألماس بأنتويرب، أكبر مركز لتجارة الألماس الخام في العالم، وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك القائمة على ترسيخ مكانته شريكاً مالياً رائداً للعملاء في القطاع من خلال ما يقدمه من خبرة كبيرة في القطاع وحلول متوافقة مع احتياجاتهم.

ويوفّر البنك من خلال إنشاء المكتب خدمات قيمة مضافة ومعلومات عن سوق المنشأ من أجل خدمة العملاء الحاليين في أنتويرب والإمارات بشكل أفضل.

حضر الافتتاح محمد أبوشهاب، سفير الإمارات لدى بلجيكا، وممثلون عن مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني وكبار المديرين. وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: هذه الخطوة مصدر فخر واعتزاز بالنسبة إلينا ودليلاً على تركيزنا على تقديم أفضل النصائح المالية لعملائنا وتسهيل اتصالهم بأصحاب المصلحة في موطنهم وفي الخارج.

ويركز البنك على قطاع المعادن الثمينة والمجوهرات. ويعدّ أحد أكبر بنوك السبائك المحلية في الإمارات من ناحية تغطية الخدمة وتوفير مجموعة من الخدمات المتعلقة بالسلع والمعادن الثمينة والأساسية.