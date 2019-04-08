انطلاق فعاليات ملتقى الشركات الناشئة ومعرض مدن المستقبل اليوم

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي اليوم انطلاق فعاليات ملتقى الشركات الناشئة ومعرض مدن المستقبل في مركز دبي التجاري العالمي واللذين يجمعان كبار قادة الحكومات والمستثمرين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لمدة ثلاثة أيام لمناقشة الدور المهم للشركات الناشئة ومدن المستقبل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للدول والنمو الاقتصادي فيها.

وينطلق ملتقى الشركات الناشئة ومعرض مدن المستقبل بالتزامن مع ملتقى الاستثمار السنوي. وتستقطب الدورة الحالية من ملتقى الشركات الناشئة مئات الشركات الناشئة الواعدة من 25 دولة تحت سقف واحد للمساعدة في تسهيل التفاعلات التجارية والشراكات الاستثمارية بينها وبين كبار المستثمرين وكبار رجال الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية والجهات الحكومية.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم منح الشركات الصغيرة المشاركة فرصة لإظهار حلولها لجمهور عالمي متنوع، وتزويدها بمنصة لتحقيق أقصى قدر من التعرض للأسواق الجديدة وتمكينها من توسيع نطاق وصولها.

وقال وليد فرغل، مدير مشروع، ملتقى الشركات الناشئة: «يناقش ملتقى الشركات الناشئة هذا العام ويرصد آثار تقنيات الجيل التالي واستكشاف الفوائد والتحديات والفرص التي يواجها عالم الأعمال اليوم بسبب الأتمتة الرقمية وعالم التطبيقات».

وخلال الحدث سيتم عقد حلقات نقاشية تركز على فهم لعبة الاستثمار، والاستثمار في العصر الرقمي، ومستقبل ريادة الأعمال، وتأثير الذكاء الاصطناعي (AI) و«البلوك تشين»، والاعتبارات القانونية والمالية والاجتماعية عند التوسع في الخارج، وغيرها الكثير من القضايا والأمور محل النقاش.

ومن ناحية أخرى، سيركز «معرض مدن المستقبل» على 5 حلول رائدة لمدينة المستقبل، وهي: الذكاء الاصطناعي، و«البلوك التشين»، والبنية التحتية الذكية، والتنقل الذكي، والاستدامة. ووفقًا لما صرح به فرغل، فإن هذا الحدث يعد منصة متميزة لمختلف الصناعات للتفاعل ومناقشة وعرض الحلول الرائدة لمستقبل ذكي مستدام.

وستضم الدورة الثالثة من المعرض خبراء وقادة وأصحاب الاهتمام سيشاركون في مؤتمرات وورش عمل تتناول مجموعة من الموضوعات، من مستقبل الثقة، والتنقل الحضري الأخضر والبنية التحتية الذكية إلى المدن المستدامة.