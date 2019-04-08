140 دولة تضع خارطة مستقبل الاستثمار من دبي اليوم

المصدر: دبي- وام - البيان

تنطلق اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في نسخته التاسعة في مركز دبي التجاري العالمي. وتقام دورة هذا العام من الملتقى، والتي تستمر حتى 10 أبريل تحت شعار خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية.

ويناقش الملتقى آفاق تطوير الاستثمارات الدولية مع تركيز خاص على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاديات الدول. وتشارك في هذا الملتقى العالمي أكثر من 140 دولة، وستستضيف جلساته عدداً من صناع القرار والخبراء والمسؤولين واللاعبين الاستثماريين الرئيسيين على مستوى العالم، كما يشارك في الحدث 5 رؤساء دول ورؤساء وزراء و27 وزيراً.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية ملتقى الاستثمار السنوي كمنصة عالمية لمناقشة اتجاهات الاستثمارات العالمية والاستفادة من الفرص ومخاطبة التحديدات. موضحاً أن اختيار شعار هذا العام «خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية»، يأتي بهدف تسليط الضوء على سبل الاستفادة من الفرص التنموية الكبرى التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي، وخاصة في ظل المتغيرات العديدة التي باتت تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي ككل وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على وجه الخصوص، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في تطوير بنية رقمية متقدمة تتواءم مع متطلبات اقتصاد المستقبل.

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