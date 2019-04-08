«سيح الدحل» تنعش عقارات دبي بـ 13.5 مليار درهم في يوم واحد

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

شهدت منطقة «سيح الدحل»، أمس، 8 صفقات رهن أراضٍ سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 13.5 مليار درهم. وتكتسب المنطقة أهمية كبيرة كونها حاضنة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مولد للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد. وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها تلك المنطقة صفقات رهن ضخمة، إذ شهدت في أغسطس 2017 إبرام صفقة رهن أرض بـ 2.4 مليار.

وتعادل رهونات عقارات دبي أمس، أكثر من 42% من إجمالي قيمة الرهون العقارية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، والتي بلغت 32 مليار درهم. وتعطي صفقات الرهون العقارية التي أبرمتها مؤسسات وبنوك مع ملاك أراضٍ ومنازل على صعيدي العدد والقيمة، دلالة واضحة على تنامي ثقة المؤسسات المالية بسوق التمويل العقاري، وتعكس حجم المشاريع التي ستدخل مرحلة البناء في المستقبل القريب، لا سيما أن أغلب صفقات الرهون تذهب لتمويل عمليات بناء مشاريع جديدة.

وسجل السوق العقاري أمس رهونات أراضٍ بقيمة 13.5 مليار بمنطقة سيح الدحل، ورهن فلل وشقق بقيمة 140 مليون درهم. وعلى صعيد حصاد الرهون منذ بداية العام بلغت 32 مليار، منها 29.2 مليار رهونات أراضٍ متنوعة، ومليار درهم رهونات فلل سكنية، و2.2 مليارشقق سكنية وتجارية.

وكان آخر نشاط عقاري يومي غير مسبوق في تصرفات العقارات بدبي قد حدث خلال العشرة أيام الأخيرة من 2018، ووصل إلى 2.081 تصرفاً بقيمة زادت على 19 مليار.