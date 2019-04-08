«مجمع دبي للاستثمار» يُنشئ محطة تحويل كهرباء بـ315 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

وقع «مجمع دبي للاستثمار» عقداً بقيمة 86 مليون دولار (315 مليون درهم) مع شركة «إيه بي بي إنداستريز»، لإنشاء محطة تحويل رئيسة من هيئة كهرباء ومياه دبي، بجهد 132/‏ 11 كيلوفولت في «مجمع دبي للاستثمار 1».

وقّع العقد عمر المسمار، المدير العام لمجمع دبي للاستثمار؛ والدكتور مصطفى الجزيري، مدير عام شركة «إيه بي بي إنداستريز» في الإمارات والخليج والشرق الأدنى. وبموجب العقد، سيتم توريد وتركيب واختبار وتشغيل محطة تحويل بجهد 132/‏ 11 كيلوفولت في قلب «مجمع دبي للاستثمار 1»، على أن تدخل حيز التشغيل في يوليو 2019. وتعد هذه المحطة السابعة من نوعها ضمن «مجمع دبي للاستثمار 1 و2».

وقال عمر المسمار: «تساعدنا هذه المحطة الجديدة على تلبية متطلبات الشركات الموجودة ضمن مجمع دبي للاستثمار حيث ستسهم في نمو القطاعات اللوجستية والسكنية والتجارية والصناعية ضمن المجمع. وتُظهر المحطة التزامنا تجاه الشركات في مجموعة واسعة من القطاعات التي تتخذ من مجمع دبي للاستثمار مقراً لها».

وتعتبر"إيه بي بي إنداستريز" مقاولاً معتمداً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي شركة متخصصة بإنشاء محطات التحويل بقدرة تصل إلى 132 كيلوفولت حول العالم.

ويعد مجمع دبي للاستثمار، المملوك لشركة دبي للاستثمار، مجمعاً صناعياً وتجارياً وسكنياً متعدد الاستخدامات تديره شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، ويعتبر بمثابة مدينة قائمة بذاتها مع بنية تحتية عالمية المستوى، ومرافق وخدمات ممتازة. ويغطي المشروع مساحة قدرها 2300 هكتار، ما يجعل منه مدينة متكاملة داخل مدينة دبي.

وباعتباره وجهة بارزة لمختلف أنواع الأعمال، يوفر المجمع مرافق صناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وخيارات واسعة للتخزين، وتوجد فيه مساحة كبيرة مخصصة لسكن الموظفين، وأكثر من 20 مليون قدم مربعة للمساحات المكتبية وصالات العرض.

ويضم المجمع أيضاً أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، ويعيش فيه ما يزيد على 120 ألف نسمة، كما يستضيف جامعة وست مدارس وخمسة فنادق قيد التشغيل ومراكز صحية عالمية المستوى، إضافة إلى العديد من المحلات التجارية المتنوعة.