«الإمارات» تعزز عائدات كوينز لاند الأسترالية

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

قالت أنستازيا باليشيه رئيسة مجلس الوزراء، ولاية كوينز لاند الأسترالية، إن رحلات طيران الإمارات إلى الولاية (بمعدل 21 رحلة أسبوعياً)، تلعب دوراً كبيراً في عائداتها من السياحة الدولية التي بلغت 5.9 مليارات دولار العام الماضي.

وأضافت باليشيه في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من دواعي سروري أن أكون قادرة على مناقشة المزيد من الفرص مع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة».

وتابعت: تتمتع كوينز لاند بتاريخ طويل من التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، ونتطلع إلى توسيع نطاق ذلك ليشمل مناطق أخرى، بما في ذلك الخدمات البحرية.