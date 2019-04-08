أبوظبي توجّه بدفع مستحقات المقاولين والمورّدين خلال 30 يوماً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين في الدولة مدير مكتب الجمعية في أبوظبي، أن الدوائر الحكومية والشركات المملوكة للحكومة باشرت تنفيذ تعليمات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بدفع جميع مستحقات مقاولي البناء والموردين خلال 30 يوماً من تلقى فواتير المقاولين بدلاً من 45 يوماً كما كان في السابق.

وقال المزروعي لـ«البيان الاقتصادي»: «انتهت مشكلة تأخر سداد دفعات المقاولين المستحقة على الدوائر والشركات المملوكة للحكومة نهائياً، وتم تطبيق القرار منذ أكثر من أسبوعين، وحصلت شركات على دفعاتها المستحقة».

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لأبوظبي بادر بسرعة إصدار تعليماته بعد أن تلقى ملاحظات من مقاولين وشركات مقاولات بتأخر سداد بعض المستحقات، بما يصب في حماية قطاع المقاولات وتنشيطه، وسيكون للقرار آثار إيجابية كبيرة على اقتصاد الإمارات وأبوظبي.

وأوضح أن تعليمات المجلس التنفيذي شددت على عدم ربط تسديد الدفعات بوجود خلافات على دفعة أو أخرى، وعلى ضرورة دفع المستحقات للدفعات المتفق عليها، على أن يتم التوافق على الدفعات محل الخلاف في أسرع وقت وبما لا يتجاوز 30 يوماً.