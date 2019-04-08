«ماريتايم ستاندرد» تطلق جوائزها لعام 2019

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «ماريتايم ستاندرد»، الناشرة ومنظّمة الفعاليات التي تتّخذ من دبي مقرّاً رئيساً لها، رسمياً جوائز «ماريتايم ستاندرد» لعام 2019. وأكدت الشركة أن حفل الجوائز سيقام يوم 21 أكتوبر في فندق «أطلنتس» في جزيرة النخلة بدبي.

وتعتبر هذه المرة السادسة على التوالي التي يتم فيها اختيار هذا المكان الشهير والاستثنائي لاستضافة حفلات الجوائز، ما يعكس المستوى الرفيع والجودة العالية لهذا الحدث.

وتعتبر جوائز «ماريتايم ستاندرد»، المعروفة على نطاق واسع بالرائدة والأولى من نوعها في المنطقة، مناسبة خلابة تهدف إلى تكريم الأداء والإنجازات الاستثنائية ومكافأتها في القطاع البحري.

وفي هذا السياق، يقول تريفور بيريرا، المدير الإداري لـ«ماريتايم ستاندرد»: «إنني أتطلع فعلاً إلى جوائز هذا العام، ويسعدني العودة إلى "أطلنتس". لطالما شكّلت هذه الاحتفالية مناسبة سعيدة، وأنا متأكد من أن 21 أكتوبر من هذا العام، التاريخ الذي سيُنظم فيه هذا الحدث، لن يكون مختلفاً عن السابق».

وقال كلايف وودبريدج، محرر جوائز «ماريتايم ستاندرد»: «تضمن لجنة تحكيم مستقلة ذات مؤهلات عالية إدراج أفضل المرشحين النهائيين على قائمة التصفيات، وحصول الفائزين المحتملين المستحقين على هذه الجائزة».