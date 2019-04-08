سياحة أبوظبي تروّج معالم الإمارة في معرض «سي تريد»

المصدر: أبوظبي - البيان

تقود دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي وفد الإمارة للمشاركة في معرض «سي تريد» العالمي للسياحة البحرية، المعرض العالمي السنوي الرائد المتخصص في قطاع الرحلات البحرية، الذي تقام فعالياته في ولاية فلوريدا الأمريكية في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري.

يضم الوفد الذي تترأسه الدائرة أبرز الشركاء في القطاع، من بينهم موانئ أبوظبي، والاتحاد للطيران، ووفد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية متمثلة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي يترأسه المقدم سالم محمد العامري رئيس قسم مراكز الموانئ البحرية والنقيب سيف علي الحبسي مدير فرع ميناء زايد.

وذلك سعياً إلى الترويج لقدرات قطاع السياحة البحرية في أبوظبي، واستعراض عناصر وعوامل الجذب التي يتمتع بها القطاع في أبوظبي على مستوى منطقة الخليج العربي، وذلك ضمن استعدادات القطاع لاستقبال موسم السياحة البحرية القادم 2019 - 2020.

وقال سعيد الظاهري مدير سياحة الاهتمامات الخاصة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: «يُعد قطاع الرحلات البحرية من أهم القطاعات السياحية الرئيسية التي نسعى إلى تعزيز حضورها عالمياً سعياً لاستقطاب المزيد من الزوار من مختلف أرجاء العالم».