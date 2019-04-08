انطلاق مؤتمر ومعرض «سيملس» الأربعاء

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس» يومي 10 و11 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبالتعاون مع شركة «تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات».

يشارك في المعرض، الأكبر في الشرق الأوسط، 350 عارضاً دولياً وأكثر من 400 متحدث من جهات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومختبرات هارفارد للابتكار ومركز الابتكار في المملكة المتحدة، في 250 جلسة متخصصة على هامش المعرض تلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية.. وتشهد نسخة هذا العام حضوراً مميزاً، حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف زائر حتى الآن.