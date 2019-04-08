أعلنت «مؤسسة محمد رقيط العقارية» عن إطلاق مشروع منتجع «كونراد جزيرة المرجان» الجديد بقدرة 120 غرفة فندقية، وفندق «هامبتون جزيرة المرجان»، الذي سيكون الأكبر للعلامة التجارية في العالم بمجموع 505 غرف فندقية، بالإضافة لمنتجع «دبل تري باي هيلتون» لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية لفنادق المجموعة الثلاثة في جزيرة المرجان إلى 1350 غرفة وجناحاً.

وأوضح محمد رقيط العلي، أن المشاريع الفندقية الجديدة في «جزيرة المرجان» تجسد الثقة الكبيرة بمكانة الجزيرة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة، مؤكداً على البيئة الاستثمارية الإيجابية برأس الخيمة لا سيما في قطاع مشاريع الضيافة، والمؤشرات الإيجابية للنمو المتواصل في أعداد السياح الوافدين إلى الإمارة، والجهود الجبارة التي تبذلها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في الترويج لإمارة رأس الخيمة على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أن الفندقين الجديدين يمثلان إضافة مميزة إلى وجهات الضيافة المتنوعة التي تحتضنها الإمارة، لينضما إلى منتجع «دبل تري باي هيلتون» في جزيرة المرجان الذي افتتح عام 2014، وهو ما يشكل رافداً قوياً للرؤية الحكومية الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات إلى رأس الخيمة.

وأضاف: يحقق مشروعنا الأول الممثل بمنتجع «دبل تري باي هيلتون» في جزيرة المرجان معدلات إشغال عالية، ونجح في ترسيخ موقعه كوجهة مفضلة للضيوف والزوار على المستويين الإقليمي والعالمي على حد سواء، وبالنسبة لنا، فإن تركيزنا موجه على استكمال تنفيذ مشاريعنا الفندقية وفق الخطط الزمنية المحددة، ونتعاون من هذا المنطلق مع أفضل المشغلين العالميين لضمان توفير أرقى تجارب الحياة العصرية لضيوفنا.