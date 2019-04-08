تمكين الشباب يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: البحر الميت - البيان

أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية "إيه. جي .إس" أن تمكين الشباب يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كونهم هم من يصنعون المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا الذي انطلق في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بالأردن بحضور الملكة رانيا العبدالله قرينة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن و الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة العالمية.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان في كلمتها خلال مشاركتها في جلسة نقاشية تحت عنوان: "إعادة تنظيم مناخ الأعمال في الشرق الأوسط" إن تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم الهائلة أمر في غاية الأهمية ينبغي تبنيه من قبل جميع دول المنطقة لافتة إلى أن إبعاد الشباب عن دائرة النمو والتأثير له انعكاسات قصيرة و طويلة الأجل على المجتمعات.

وأضافت الشيخة شما خلال الجلسة أنه من خلال شبابنا نولد أفكاراً ومفاهيم جديدة ونطور ابتكارات رائدة تتصدى لقضايا عدة مثل التغير المناخي وتأثيره على البيئة وغيرها من المجالات التي تسعى مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية "إيه .جي. إس" إلى إيجاد حلول مبتكرة لها.

وقدمت الشيخة شما خلال الجلسة شرحاً أمام الحضور حول تشجيع دولة الإمارات الحوار بين القادة والشباب، وقالت: "لقد تمكنت دولة الإمارات عبر إنشاء العديد من المنصات والمبادرات والمجالس من تعزيز الشعور بالمسؤولية بين شباب الوطن ومكنتهم من المشاركة في المناقشات حول المسائل الهامة التي ستؤثر عليهم في المستقبل" .. مشيرة إلى أن دولة الإمارات تستثمر موارد مالية وبشرية كبيرة في إنشاء مؤسسات مثل مجلس الإمارات للشباب والهيئة الاتحادية للشباب ومؤشر رفاهية وتنمية الشباب بهدف دعم وتمكين حاضر ومستقبل شباب الوطن.