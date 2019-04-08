«كيه أو جيه» تبرم اتفاقية شراكة مع «كوفرنج كونسيبتس»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة «كيه أو جيه إنتيريورز» الإمارات، وهي فرع لمجموعة كمال عثمان جمجون التي تزيد عائداتها على 1.5 مليار درهم، اتفاقية شراكة مع شركة «كوفرنج كونسيبتس» للتصميم الداخلي، تهدف لدعم خطط توسعها ومشاريعها المتنامية التي ستتجاوز ملياري درهم بحلول عام 2020.

وتقدم «كوفرنج كونسيبتس» مجموعة واسعة من حلول تغطية الأرضيات والجدران في مشاريع المباني السكنية والتجارية لشركة «كيه أو جي إنتيريورز» بهدف زيادة حضورها وحصتها من سوق التشطيبات الداخلية الخليجي الذي تزيد قيمته على 9401 مليون دولار.

وأنجزت الشركة عددا من المشاريع البارزة في الإمارات مثل مشروع «دراجون أويل» و«نايمي» وغيرها. وتوفر شركة «كيه أو جيه» حلول تجهيزات داخلية عالية الجودة، وقد نفذت أكثر من 900 مشروع.