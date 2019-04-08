2.47 % انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بالفجيرة في فبراير

المصدر: الفجيرة - البيان

أصدر مركز الفجيرة للإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن فبراير، حيث انخفض المؤشر بنسبة 2.47% مقارنة بفبراير 2018.

ولفت التقرير إلى الانخفاض في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك، وهي (مجموعة الطعام والشراب -1.45%، مجموعة السكن وتوابعه بنسبة -5.48%، خدمات الصحة بنسبة -0.51%، مجموعة النقل -6.09%، مجموعة الترويح والثقافة بنسبة -4.17%، المطاعم والفنادق -1.23% و في السلع والخدمات المتنوعة -0.61%).

وفي المقابل طرأت زيادة على الملابس والأحذية 1.60%، التجهيزات والمعدات المنزلية 4.31%، الاتصالات بنسبة 0.16%، خدمات التعليم بنسبة 2.42%). وبقي مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مجموعة التبغ مستقراً.

وبمقارنة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين شهري فبراير ويناير 2019، تبين وجود انخفاض بمؤشر الرقم القياسي بنسبة 0.27%، فيما استقرت منتجات التبغ، مجموعة السكن وتوابعه، التجهيزات والمعدات المنزلية، خدمات الصحة، الاتصالات، مجموعة الترويح والثقافة، التعليم وقطاع المطاعم والفنادق.

وانخفض مؤشر مجموعة الأغذية والمشروبات 0.51% ومجموعة النقل 1.22%. في المقابل كان هناك ارتفاع طفيف في مؤشر الرقم القياسي في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.57%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.07%. ونتج انخفاض مؤشر مجموعة النقل تراجع أسعار المنتجات النفطية.

وانخفض مؤشر مجموعة السكن وتوابعه نتيجة لانخفاض مستوى الإيجارات خلال السنة الحالية بالمقارنة مع بداية السنة الماضية، كذلك لوحظ انخفاض مجموعة الترويح والثقافة، فيما ارتفع قطاع التعليم بعد زيادة بعض أسعار الكتب والمستلزمات الدراسية.