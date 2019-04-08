إطلاق برنامج «ريوردس» للمكافآت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة يو جوت أجيفت لبطاقات الهدايا الرقمية في الشرق الأوسط، طرح برنامج المكافآت «ريوردس»، الذي يوفر للشركات من مختلف الأحجام في المنطقة، الحل الأمثل لتقديم المكافآت والحوافز لموظفيها والعاملين لديها.

ويقدر حجم سوق بطاقات الهدايا على المستوى العالمي، بحوالي 300 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يواصل السوق نموه ليبلغ نحو 698 ملياراً، بحلول عام 2024، حيث يبلغ معدل النمو السنوي للسوق 10٪.

ويمتلك سوق الهدايا والمكافآت الرقمية إمكانيات نمو هائلة، حيث إن نحو 70٪ من جميع حوافز الشركات، يتم تقديمها حالياً في شكل رقمي.

ويقدم برنامج «ريوردس» للشركات التي ترغب في مكافأة الموظفين سواء على «تميز الأداء الوظيفي»، أو «تنفيذ مشاريع رائدة»، أو «جوائز السلامة والأمن الصناعي»، أو «الابتكار والتطوير» أو لاختيارهم «الموظف المثالي للشهر»، حلاً سريعاً وسهلاً وعملياً، لتقديم مكافأة قيمة للموظف.

وتوفر شركة YouGotaGift أو (وصلتك هدية) حلولاً رقمية، سواء للهدايا الفردية وكذلك برامج مكافآت العملاء والمستهلكين واستبدال نقاط برامج مكافآت الولاء.

وقال حسين مكية، الرئيس التنفيذي للشركة: «لكل شركة نظام مختلف لتقديم المكافآت لموظفيها على مدار العام، سواء كان ذلك لتهنئتهم على العمل الجيد الذي قاموا به، أو ببساطة لإظهار التقدير لجهودهم.. غير أن ذلك يمكن أن يتحول إلى صداع إداري خاصة، خلال الفترات المزدحمة بالعمل. وهنا يأتي دور يو جوت أجيفت، حيث تجعل العملية أكثر سهولة ويسراً».

ويمكن للموظفين استبدال بطاقة المكافآت الرقمية الخاصة بهم، في أكثر من 150 محلاً تجارياً، توفر كبرى العلامات التجارية العالمية، سواء لدى مراكز التسوق أو محلات الأزياء والإلكترونيات والترفيه وصالونات التجميل والمطاعم.

ويمكن الحصول مقابل قيمة البطاقة، على أي من السلع والخدمات التي يوفرها كثير من المتاجر مثل «سيتي سنتر مول الإمارات، شرف دي جي، ساكو،جرير، سنتربوينت، لولو هايبر ماركتس، فوكس سينما، زارا، أوبريشن فلافل، نون، كوستا، ناندوز»، وغيرها.