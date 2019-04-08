91.3 مليار درهم تدفقات استثمارية أجنبية خلال 3 سنوات

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار التابع لـمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر حققت نمواً سنوياً مركباً بمعدل 14.7% خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 25.5 ملياراً في 2016 إلى 27.3 مليار درهم في 2017 وبلغت 38.5 مليار درهم، وبذلك يبلغ إجمالي التدفقات خلال 3 سنوات 91.3 مليار درهم، وتأتي هذه النتائج معاكسة لتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال العام الماضي، إذ تراجعت من 1.47 تريليون دولار في 2017 إلى 1.2 تريليون دولار في 2018 بتراجع قدره 19% بحسب إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وسجلت دبي نمواً سنوياً مركباً بمعدل 21.4% في مشروع استثمار أجنبي مباشر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت من 292 مشروعاً في 2016 إلى 367 مشروعاً في 2017 واستقطبت 523 مشروعاً في 2018.

وأكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن البيانات التي يقدمها «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» تعكس التأثير الإيجابي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجية في دبي، والدور المتنامي للشركات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة والابتكار في زيادة تدفق أنواع جديدة من الاستثمار إلى دبي، وهو ما يؤكد تنامي نضج سوق دبي ومكانتها كنقطة اتصال عالمية.

وأشار إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تسعى إلى تحسين توفير البيانات والشفافية من أجل تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فمن المهم بالنسبة للمستثمرين الحصول على بيانات دورية ودقيقة لتشعر بنبض الاقتصاد.

وتسمح البيانات الموثوقة للشركات بتوقع نمو السوق والطلب بشكل أفضل، ما يؤثر بدوره إيجاباً على خطط أعمالهم طويلة الأجل. وقد حققنا بالفعل تقدماً كبيراً في البيانات التي ننشرها، من حيث تحسين دورية البيانات المنشورة وهي الآن متاحة على مدار الساعة، كذلك مستوى التفصيل عبر المقاييس الرئيسة الجديدة مثل إضافة مؤشر عدد الوظائف الجديدة.

إشادة عالمية

سلط تقرير لـ«بنك التنمية للدول الأمريكية» الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال تشجيع الاستثمار، وقدم أمثلة للبرامج المبتكرة من مختلف أنحاء العالم التي تعد بمثابة دليل عملي لوكالات ترويج الاستثمار لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ عليها.

وقدم التقرير نموذج مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار كوكالة ترويج استثمار رائدة عالمياً في تطوير آليات رصد قوية للاستثمار الأجنبي المباشر واستخدامها للترويج لدبي بشكل أكثر فاعلية للمستثمرين، ولدعم تسهيل الاستثمار وتوفير خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين.

وأشاد التقرير بالمنهجية المبتكرة لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في كيفية تتبع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي في الوقت الفعلي ونشر إحصائيات سنوية حول الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى المدينة، وهي أول مدينة على مستوى العالم تقوم بذلك.

منهجية عمل

يتميز «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» بتجميع البيانات بشكل مباشر من المستثمرين، في الوقت الفعلي للإعلان عن مشروعات الاستثمار على مستوى المدينة، إلى جانب رصد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل أنواع الاستثمار وتصنيفها من حيث الأهمية الاستراتيجية والمكون التكنولوجي.

ويستخدم «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» قواعد بيانات عالمية كمصادر متخصصة ثبت أنها فعالة في رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والوظائف وعدد المشروعات إلى جانب تحديد الاتجاه العالمي والتحليلات الجغرافية للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل مؤشر «إف دي آي ماركتس» وتقارير مؤشر «إف دي آي بنشمارك».

وتتميز بيانات «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» التحليلية برصد المشروعات الاستثمارية الجديدة ومشروعات إعادة الاستثمار إلى جانب مشروعات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة وغيرها من أنواع الاستثمار الجديدة.

وتستند بيانات وتحليلات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي إلى معايير التصنيف الدولية (NACIS) وتتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية، يدعم ذلك تقنية تتبع خاصة قامت بتطويرها شركة استشارات تكنولوجيا الاستثمار الأجنبي المباشر وتستخدمها الحكومات حول العالم، بما في ذلك وزارة التجارة الأمريكية.

وتتخذ مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار خطوات مدروسة لضمان أن تكون خدمة البيانات المفتوحة التي تقدمها على مدار الساعة من خلال منصة (www.DubaiFDIMonito.cae)، دقيقة وحديثة وكاملة.

وينبغي الأخذ بالاعتبار أنه يتم تحديث بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي في الوقت الفعلي، وبالتالي فإن هــذه المعلومات والتحليلات قد تختلف وفقاً لتاريخ نشرها حسب عمليات التدقيق والمراجعة لتأكيد بيانات مشروعات الاستثمار.

خدمات ذكية عبر بوابة البيانات المفتوحة

تقدم بوابة البيانات المفتوحة لمرصد دبي للاستثمار الأجنبي مجموعة خدمات ذكية تعد الأولى من نوعها على مستوى المدن في العالم، وتعرض بيانات الاستثمار الأجنبي في إمارة دبي وخارطة تفاعلية للمشروعات الاستثمارية على مدار الساعة، باستخدام نظام متطور لتحليل البيانات وتقييم الأثر الاقتصادي.

كما تقدم خدمات متخصصة لصناع القرار من المستخدمين المعتمدين بالإضافة إلى البيانات التحليلية والمعلومات التي يتم تحديثها على مدار الساعة من خلال أدوات تحليل البيانات.

وعزز «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» ريادة دبي العالمية كأول مدينة على مستوى العالم تقوم بتقديم نتائج وبيانات منتظمة حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام تقنيات متطورة لرصد وتحليل البيانات.

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