غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع بنغلاديش

المصدر: عجمان ــ البيان

بحث عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع سعادة محمد إقبال حسين قنصل عام جمهورية بنغلاديش لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما في مقر غرفة عجمان، بحضور سالم السويدي مدير عام الغرفة، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء، ومروان حارب مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم الفرص الاستثمارية بين الطرفين، وآليات توطيد العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال، والمشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة، بما يزيد من حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

واستعرض المويجعي أهم الفرص والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها إمارة عجمان، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة لكافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، على ضرورة توفير التسهيلات والمرونة لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وأوضح أن عدد منشآت رجال أعمال بنغلاديشيين في الإمارة، قارب 7 آلاف منشأة.

ووجّه محمد إقبال حسين، الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ضرورة عقد اللقاءات الثنائية بين رجال أعمال الطرفين، لبحث أهم الفرص الاستثمارية، وقدم نبذة عن تنوع الاقتصاد في جمهورية بنغلاديش، والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الحضور على ضرورة المشاركة في المعارض المتخصصة التي ينظمها الطرفان، وأهمية التعاون، وبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم، من خلال معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، الذي يتيح الفرصة للقاء المباشر بين الجامعات في الإمارات وبنغلاديش.