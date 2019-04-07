الإمارات تفتح ذراعيها لأفضل 100 شركة عربية ناشئة

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أعلنت حكومة الإمارات منح تأشيرات مدتها ٥ سنوات لأفضل 100 شركة عربية ناشئة تم اختيارها، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد في المملكة الأردنية ويستمر يومين، حيث شهد المنتدى مبادرة تهدف إلى جمع 100 شركة ناشئة من العالم العربي تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة.

وتحتضن الإمارات 20% من المشاريع الناشئة في المنطقة وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تحتضن 19 مشروعاً ناشئاً واعداً من أصل 100 في المنطقة العربية من المتوقع أن تشكّل مستقبل الثورة الصناعية الرابعة إقليمياً.

وقال عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء: «تتصدر الإمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع التقنية الناشئة بفضل تأسيس بنية تشريعية جاذبة للابتكار، وهو أمر أساسي بالنسبة للشركات الناشئة». وأضاف، إن التعاون بين الإمارات ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة يهدف لتسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الشركات، ويؤكد مكانة الإمارات وجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات.

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل: «تجسد المبادرة عزم حكومة الإمارات على بناء شراكات عالمية على المستوى الحكومي والخاص تدعم مسيرة تبني التكنولوجيا المستقبلية، وتبادل الخبرات والابتكارات العالمية، ولدينا اليوم تجارب رائدة في احتضان مشاريع المستقبل، وتوفير مناخ اقتصادي وتشريعي يحفز على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة الإنسان وبناء مدن المستقبل. وسيتم التنسيق مع «منطقة 2071» لتبني المشاريع العربية الناشئة القائمة على الابتكار، حيث تشكل منطقة 2071 بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل.