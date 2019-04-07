إنجاز أولى مراحل برج الخور

المصدر: Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر

كشف متحدث باسم إعمار العقارية عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع برج الخور الذي يتوقع له أن يرتفع إلى أكثر من 1000 متر ليكون الأعلى في العالم في 2020.

وأوضح المتحدث لـ «البيان الاقتصادي» أن «إعمار» أنجزت المرحلة الأولى من عمليات تشييد البرج بنجاح وتقوم حالياً بمراجعة تكاليف وبنود عقود تنفيذ المرحلة التالية.

وكانت المرحلة الأولى من عمليات البناء شهدت سلسلة من الإنجازات شملت صبّ خرسانة الأساسات بنحو 50 ألف متر مكعب من الأسمنت وبوزن 120 ألف طن على عمق 20 متراً لتغطي دعامات البرج التي استخدم فيها 18 ألف طن من الفولاذ المسلح بعمق 72 متراً. واستغرقت تلك العملية التي أشرف عليها 450 مهندساً ومهنياً مليون ساعة عمل من دون حوادث.

وكشفت مصادر «البيان الاقتصادي» أن من المتوقع أن يكون قطر هيكل البرج بحدود 30 متراً ويزداد كلما اقترب من القمة إلى نحو 40 متراً ليسمح بتوفير المساحة المطلوبة لقاعة القمة المخصصة لكبار الشخصيات.

وسيرتبط البرج بالأرض عبر كابلات مستوحاة من شكل أوراق الزنبق، وسيثبت «برعم» الزهرة إلى الأرض باستخدام 110 كيلومترات من الكابلات، بوزن 18 ألف طن.

وحصل البرج على الضوء الأخضر لعمليات تشييده أواخر 2016، ويشيد برج الخور في قلب مشروع «دبي كريك هاربور» في منطقة الخيران.