«الحباي» تنجز فندق قنال سنترال بـ 207 ملايين درهم

المصدر: دبي- البيان

أنهت «شركة الحباي» للمقاولات تشييد فندق «قنال سنترال» ذي الخمس نجوم بمنطقة الخليج التجاري بدبي، والذي تم تشييده بمواصفات خاصة ليضاف لنهضة دبي العقارية، ولمجمل الإنجازات الإنشائية لشركة الحباي للمقاولات، وتم تشييد الفندق لصالح شركة «دبي الجديدة للعقارات» مطورة المشروع، والذي قام بتصميمه مكتب «رمال للاستشارات الهندسية».

وأكد المهندس علاء أبو القاسم مدير المشروعات بشركة الحباي للمقاولات، أن الشركة أضافت إلى مجمل إنجازاتها الإنشائية المميزة في دبي فندق «قنال سنترال» الذي تم تشييده في منطقة الخليج التجاري التي تزخر بأهم وأرقى المشاريع العقارية بالدولة، والذي يحظى ويتميز بإطلالة ساحرة على قناة دبي المائية.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من سردابين تحت الأرض وطابق أرضي، إضافة إلى 19 طابقاً متكرراً و270 غرفة و13 جناحاً فاخراً، بجانب منتجع صحي متكامل مع حمام سباحة، وتم تشييد المبنى على مساحة 250,000 قدم مربعة وبتكلفة إجمالية تقريبية بلغت 207 ملايين درهم.

وأضاف، أن شركة الحباي للمقاولات على مدار السنوات الماضية قد ساهمت كواحدة من الشركات الوطنية الرائدة والمتخصصة في تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث استطاعت إنجاز عدد كبير من المشاريع المهمة بإمارة دبي، والتي من بينها مؤخراً فندق ويندوم 1، وفندق ميلينيوم بليس بمنطقة دبي مارينا، وأيضاً فندق موفينبيك بمنطقة برج خليفة، بالإضافة لمشروعين بمنطقة أرجان، وآخرين بمنطقة البرشاء وعود ميثاء والورقاء، ومناطق أخرى عديدة في إمارة دبي.