«غرفة أبوظبي» تلقي الضوء على مبادرة رواد المستقبل للإبداع

المصدر: أبوظبي- البيان

عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعاً مع الجهات الداعمة لمبادرة جائزة رواد المستقبل للإبداع والابتكار للناشئين والشباب، التي أطلقتها الغرفة في «عام زايد 2018»، بهدف إثراء مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ويعمل على زيادة أنشطته وفاعليته لتقوية ومتانة الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة كل من دائرة التعليم والمعرفة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والجامعات التي لديها حاضنات أعمال ومراكز ابتكار ومساهمون فاعلون في دعم المبادرة وحضور كبير من الجهات الداعمة لأفكار ومشاريع رواد المستقبل.

وأعرب عبدالله غرير القبيسي في كلمته الافتتاحية، عن شكره وتقديره لجميع الجهات الداعمة لمبادرة جائزة رواد المستقبل لإنجاح أهدافها، معتبراً ذلك من أولويات تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات والهيئات في المجتمع، لتعزيز العمل المشترك والسعي لتحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في تطوير وتنمية ودعم الموارد البشرية، للارتقاء بها إلى أفضل المستويات من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار وروح المبادرة في أوساط الشباب والطلبة والناشئين باعتبارهم صنّاع المستقبل ورواد أعماله، وهو ما يتواءم مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة.