شقق تبدأ من 377 ألفاً على شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي- البيان

تنظم «وصل للعقارات» يوماً خاصاً للمبيعات في 25 أبريل الجاري، وسيكون الأول من نوعه في القطاع العقاري، وسيكون مخصصاً لمبيعات المرحلة الثانية لمشروع «ذا نوك» في شارع الشيخ زايد، بالقرب من ابن بطوطة مول. وتعرض وصل في هذا المشروع، وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 377 ألف درهم للأستوديو، و877 ألفاً للشقق من ثلاث غرف. ويمثل «ذا نوك» أول مبنيين ضمن «وصل غيت» بجانب شارع الشيخ زايد، وبالقرب من محطة مترو الطاقة في منطقة جبل علي.

وأكدت «وصل»، أن عروضها المقدمة من خلال المشاريع العقارية التي تعلن عن طرحها، تهدف في المجمل إلى نشر ثقافة الاستثمار العقاري، لتكون أحد الحلول الادخارية، والدعوة إلى تبنّي ممارسات جديدة بين الشباب، كضمان لمستقبلهم. وتواصل الشركة برامجها التثقيفية للشباب من المواطنين والمقيمين، لتشجيع هذه الفئة في الاستثمار والادخار للمستقبل.

حوافز

وقالت زينب محمد المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «إننا نتخذ من العروض التسويقية استراتيجية توعوية، لتسهيل قرار الاستثمار على الشرائح المستهدفة، وخاصة الشباب المواطنين والعائلات من الجنسيات العربية، من خلال توفير الكثير من الحوافز المثالية، التي تسهم في خفض كلفة الاستثمار، وتحقيق عائد مضمون، سواء بالاستفادة من الوحدات التي يتم شراؤها كمساكن عائلية، أو تأجيرها بشكل مباشر، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المتراكمة التي تتمتع بها وصل في مجال إدارة وتأجير العقارات.

ويعتبر هذا المشروع مثالياً بجميع المقاييس لشريحة الشباب، لا سيما أن «ذا نوك» يحتل موقعاً مهماً داخل «وصل غيت»، الذي يعدّ بدوره مشروعاً موجهاً لفئة الشباب، لما يزخر به من خيارات ترفيهية، تناسب طبيعة حياتهم الحافلة بالحيوية والنشاط وشغف الاستكشاف، فضلاً عن البيئة الملهمة التي تشجع على الابتكار، وتحتضن المشاريع والأفكار وفرص الأعمال الريادية المبتكرة. وقبل قيامها بطرح المشروع، ركزت وصل على دراسة الأسعار بعناية، وأضافت حزمة من الحوافز الجذابة، التي تساعدهم على اتخاذ الاستثمار قراراً في حياتهم، وإعطاء هذه المسألة مرتبة الأولوية على أي اعتبارات أخرى.

وعلاوة على ذلك، تضمن لهم العروض والخيارات المتعددة من وصل، توفير المال، خاصة مع الدفعات المرنة المناسبة للكثير من مستويات الدخل للشرائح المستهدفة، والتي تقترب من مستوى أقساط الإيجار السنوية، يضاف إلى ذلك، تحقيق عائد على الاستثمار، سواء من خلال اتخاذ العقار سكناً للعائلة أو لتأجيره.