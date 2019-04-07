تكريم «اللولو» لمشاركتها بحملة مسرعات التوطين في منطقـة الظفرة

المصدر: أبوظبي- البيان

ثمنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي الرائدة في رعاية وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات من أبناء منطقة الظفرة.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتكريم مجموعة اللولو العالمية، المجموعة المتخصصة في مجالات البيع بالتجزئة في المنطقة، لمبادراتها المختلفة الرامية إلى استقطاب وإيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات المواطنة من الجنسين.

وقدم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، جائزة التكريم إلى عبد الرزاق سي. بيه، مدير إدارة الموارد البشرية في مجموعة اللولو العالمية، لإجراء مقابلات مع الباحثين عن العمل وتوظيف أكبر عدد من المواطنين الإماراتيين خلال اليوم المفتوح للتوظيف، الذي أقيم مؤخراً في منطقة الظفرة.