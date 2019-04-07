معهد المحاسبين الإداريّين يرتقي بمهارات التحليل المالي والتخطيط إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد المحاسبين الإداريّين عزمه إطلاق سلسلة من ورش العمل المجانية حول إعداد الموازنة والتخطيط للشركات والمحاسبين الأفراد والمتخصصين في المجال المالي في ثلاث مدن رئيسية بالشرق الأوسط، وستعقد ورش العمل في كل من مسقط، بسلطنة عُمان 9 الجاري، وفي عمّان بالأردن 21 الجاري، وفي الكويت 22 من الشهر الجاري.

وتتمثل أهداف ورش العمل المتميزة هذه في مساعدة مديري الشؤون المالية، ومعدّي الخطط المالية، والمحللين على إضافة القيمة لمؤسساتهم عبر امتلاك القدرة على تحليل مدى تأثير العوامل الخارجية والداخلية على تخطيط الميزانية، وتقييم تقنيات التحليل وتعلمها وتقييم كيفية تأثير الميزانيات على صياغة الاستراتيجية.

وقالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى «معهد المحاسبين الإداريين»: «ننظم ورش العمل بهدف تعزيز دعمنا للمتخصصين وأصحاب الشركات في المنطقة ودفعهم لتشجيع فرقهم المالية على تعلّم المهارات التي تركز على التحليل المالي والتخطيط ودعم اتخاذ القرارات الحكيمة».

وخلال ورش العمل، يعتزم معهد المحاسبين الإداريين تقديم 15 منحة تخصصية لنيل شهادة المحاسب الإداري المعتمد، وذلك لمساعدة الشركات على بناء فريق مالي ذي مستوى جيد من التدريب والتأهيل، والحفاظ على ميزتهم التنافسية.

وقال أحمد مخللاتي، المدير الإقليمي لشركاء معهد المحاسبين الإداريّين في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «يتولى برنامج المحاسب الإداري المعتمد تعليم المهارات التي لا تقتصر على العمليات الحسابية للشؤون المالية والمحاسبة. وبفضل المنح التخصصية التي نقدمها لاستحقاق شهادة المحاسب الإداري المعتمد، نتيح للمتخصصين إمكانية متابعة الحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد». وتبلغ تكلفة المنحة التخصصية لنيل شهادة المحاسب الإداري المعتمد 1325 دولاراً، بينما ستمنح «وايلي»، شريك التعليم الرسمي لمعهد المحاسبين الإداريين، ميزة الوصول المجاني إلى عرض «وايلي جولد أونلاين» بقيمة 1350 دولاراً لكل درس.