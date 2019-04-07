الإمارات تتصدر.. الشركات الـ 100 الأهم عربياً

المصدر: Ⅶ البحر الميت - بترا

أعلنت «لجنة التحكيم والاختيار» المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن أسماء أهم 100 شركة عربية ناشئة تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة.

وقد تم اختيار هذه الشركات الناشئة بالتعاون مع نخبة من المسؤولين في قطاع ريادة الأعمال في المنطقة، مثل ميريك دوسك، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، وفادي غندور، رئيس مجلس إدارة «ومضة». وأعربت لجنة التحكيم عقب الإعلان عن أسماء الشركات عن ثقتها بأنه سيكون لهذه الشركات الواعدة بصمة واضحة في الإعداد للانتقال الجيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد تصدرت الإمارات المنطقة العربية في عدد الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها بعدد 28 شركة، تلتها الأردن بـ 20 شركة، ثم مصر 14 شركة، ولبنان 9 شركات.

وتشمل قائمة الشركات الفائزة:

1 - الإمارات:ضمت القائمة من دولة الإمارات 21 شركة وهي: أمل جلاس، وبي هايف، وبت اويسس، وبالكويز، وكريم، وديرك، وديزرت كونترول، وآيوا،وفيتشر، وهايدرو لطاقة الرياح، ولمسة، وميلتو،وممز وورلد، و ون كليك، وسروة، وسيرتشي، وسوق المال، وتندرد، ولجشوري كلوزيت، وويغو ، ويلا كومبير.

2 - الأردن: وتضم 20 شركة، وهي: أبجد، الطبي، أخطبوط، إكس أناليتيكال سبيس، أرابيا ويزر، أوميت، كاش باشا، هيلو وورلد كيدز، هايبر باي، جامالون، جاواكير، خرابيش، إقرأ بالعربية، إيوا، ليومينوس إيديوكيشن، مدفوعاتكم، موضوع، السوق المفتوح، طماطم، ترجمة.

3 - مصر: وتضم 14 شركة، وهي: ديكيميا، إدفعلي، إلفيس، فوري، إيديوكيشن، كارم سولار، موني فلوس، موم، نفهم، باي موب، رايس أب، سيمبليكس، تي ايه تيليكوم، فيزيتا.

4 - لبنان: وتضم 9 شركات، وهي: أنغامي، أراب نيت، بوك ويتي، برايدينج ذي إينيرجي جاب، إن موبايلز، جاليزا، نار، ميمجو، سكريبتر.

5 - السعودية: وتضم 7 شركات، وهــي: جـــيو ورك، لمسة، سيــفود، شامســـينا، تيلفاز11، يونيفونيك، يوتيرن.

6 - فلسطين: وتضم 7 شركات، وهــي: فايف كيو، باسكاليت، أيريس، ماش فايــزور، ريد كرو، وايرز، يا مسافر.

7 - تونس: وتضم 5 شركات، وهي: باراك، جوميكود، إيريس، نيكست بروتين، سيمبل إكسبيرت.

8 - سوريا: وتضم 3 شركات، وهي: دارتي، مجيب، فوتيك.

9 - المغرب: وتضم 3 شركات، وهي: إيلوم، إي إم سي، مانافيت.

10 - اليمن: وتضم 3 شركات، وهي: أنا مهني، عقار ماب، موكا هنترز.

11 - الكويت: وتضم 3 شركات، وهي: فيش فيش مي، نبض، صحتك.

12 - البحرين: وتضم شركتين: باي تاب، سكيب لينو.

13 - سلطنة عمان: وتضم شركة واحدة، هي: عكاسة.

14 - ليبيا: وتضم شركة واحدة، هي: فلوس.

15 - العراق: وتضم شركة واحدة، هي: ماجنيت.

16 - الجزائر: وتضم شركة واحدة، هي: إمبلويتيك.