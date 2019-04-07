منصة «عرب كليكس» للتسويق الرقمي تعزّز حصتها في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

عززت شبكة التسويق الرقمي «عرب كليكس» حصتها السوقية من حجم المبيعات الإلكترونية في المنطقة، حيث توفر منصة التسويق الإلكتروني ومقرها دبي، المساعدة لشركات التجارة الإلكترونية لتعزيز مدى وصولها لمختلف فئات المجتمع والنمو في أسواق الشرق الأوسط، في ظل ما تقدمه من أدوات تسويقية مبتكرة، وذلك في ضوء النمو المطرد الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، وبنسبة بلغت 1500 % في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الماضي.وقال ماورو رومانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس»: « تأتي برامجنا التسويقية لتساعد ناشري المحتوى الإعلاني على تحقيق إيرادات من خلال روابط عبر شبكة الإنترنت بشكل سلس ودون أي تغيير على المحتوى المنشور أو إزعاج مستخدمي الموقع».