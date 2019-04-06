«هيئة الاتصالات» تحذّر من الابتزاز والتهديد عبر الإنترنت

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات من القيام بالابتزاز والتهديد لأشخاص آخرين عبر استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة.

وقالت الهيئة في «همسة قانونية» نشرتها، أمس، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص على معاقبة كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. ووفق المادة 16 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر عبر استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.