المزروعي: الإمارات نموذج للقوة الصناعية القائمة على الابتكار

المصدر: هانوفر - وام

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن الإمارات نموذج فريد للقوة الصناعية الناشئة التي تستلهم قيم الابتكار والازدهار العالمي وتسعى إلى تكريسها على المستويين المحلي والعالمي..

ولفت إلى أن الإمارات تعتبر الشراكات العالمية الطريق الأفضل لبناء اقتصاد صناعي عالمي يضمن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في معرض هانوفر ميسي الصناعي الذي يعد من أكبر المعارض الصناعية على المستوى العالمي.

وشهد معاليه حفل الافتتاح الذي ألقت خلاله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الكلمة الرسمية إلى جانب كلمات أخرى ألقاها ستيفان لوفين رئيس الوزراء السويدي وعدد من قادة القطاع الصناعي الألماني والعالمي.

وشارك معاليه على هامش فعاليات المعرض في جلسة حوارية نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع بحضور لي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بحضور أكثر من 200 شخصية من قادة القطاع الصناعي العالمي.

نموذج فريد

وقال معاليه خلال الجلسة: «لقد تمكنت الإمارات من خلال رؤية قيادتها الرشيدة من بناء نموذج فريد للقوة الصناعية الناشئة التي تستلهم قيم الابتكار والازدهار العالمي وتسعى إلى تكريسها على المستويين المحلي والعالمي».

وأكد مضي الإمارات بخطوات واثقة نحو تكريس موقعها عاصمة للحراك العالمي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مستفيدة من رؤية قيادتها الرشيدة وشركاتها الوطنية التي استطاعت تبوؤ مكانة متميزة في سلاسل القيمة العالمية لأكثر الصناعات تقدماً على المستوى العالمي، وشبابها المؤهل الطموح القادر على التطوير والابتكار المتواصل في المجالات كافة.

منوهاً إلى سعي الدولة في إطار مسيرتها الصناعية المتميزة إلى إضافة قيمة فريدة للقطاع الصناعي العالمي عبر تكريس التزام الصناعة العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وضمان أن تتوفر الفرصة لجميع دول العالم في بناء قطاع صناعي شامل ومستدام يقوم على أسس الشراكة العالمية الهدف الذي يتجلى من خلال إطلاق الدولة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.

لقاءات

والتقى معاليه على هامش المعرض بحضور علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق، بيتر ألتماير الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا وناقشا سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وألمانيا في مجالات الصناعة، والابتكار وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.

كما التقى معاليه الدكتور كوه بو كون وزير الدولة لشؤون التجارة والصناعة في سنغافورة وبحثا آفاق التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والبحوث والتطوير. وفي اليوم الثاني من المعرض قام معاليه بجولة في فعاليات الحدث زار فيها العديد من أجنحة الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجال الصناعة، والأتمتة والتحول الرقمي وشركات الابتكار الصغيرة والمتوسطة.

والتقى معاليه خلال الجولة كلاً من جو كيزر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية والدكتور أولريش سبيسهوفر الرئيس التنفيذي لشركة ABB العالمية، والدكتور أندرياس غروشو، عضو مجلس إدارة شركة دويتشه ميسي الشركة المنظمة لمعرض هانوفر ميسي الصناعي العالمي.. كما وزار جناح شركة دوكاب وشركة باور بلس كابل.

تحضيرات

وفي ختام الزيارة عقد رئيسا القمة العالمية للصناعة والتصنيع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).. اجتماع عمل اطلعا خلاله على آخر المستجدات والتحضيرات الجارية لاستضافة القمة في مدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية في يوليو المقبل وناقشا التوجهات الاستراتيجية للقمة وكيفية تدعيم دورها منصة عالمية فريدة لصياغة مستقبل الصناعة العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.