أسكوت العالمية للفنادق تعيّن مديراً لتطوير الأعمال في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إدارة مجموعة أسكوت، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، تعيين سيريل وارسونو بمنصب مدير تطوير الأعمال ضمن مقرها الإقليمي في دبي، وذلك بهدف تعزيز خبرات فريقها التنفيذي، والمساعدة في تنمية المحفظة الفندقية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج خاصة، ويعتبر وارسونو، الذي تعود أصوله إلى إندونيسيا، أحد أهم الخبراء البارزين في قطاع الضيافة.

وتمتلك أسكوت حالياً 12 فندقاً في 11 مدينة ضمن الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وغانا، وتندرج جميعها تحت علامات أسكوت وسيتادينس وسومرست التابعة للمجموعة. وتعمل «أسكوت» على تشييد 11 فندقاً جديداً في المنطقة حالياً، والتي تضم 1,638 شقّة فندقية، ومن المقرّر أن تُفتتح ستة منها في المملكة العربية السعودية، بينما تتوزّع باقي الفنادق في الإمارات وغانا وسلطنة عمان.