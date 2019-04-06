مركز دبي التجاري العالمي يرحّب باستوديو «1 بيت» للياقة البدنية

المصدر: دبي - البيان

رحّب مركز دبي التجاري العالمي بـ«1 بيت» أحدث استوديو للياقة البدنية في دبي، ويقع في الطابق الأرضي لمبنى المكاتب 2، بمشروع ون سنترال، الوجهة المتكاملة للعمل والعيش والترفيه في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي. ويقدّم الاستوديو مزيجاً من تجارب اللياقة البدنية عبر مجموعة من برامج التدريب المختارة بعناية.

ويقدّم «1 بيت»، الذي طور مفهومه خبيرا صالات اللياقة البدنية فاطمة ومحمد غباش، ثلاثة أنواع مختلفة من حصص اللياقة البدينة هي: رايد، الذي يوفر تجربة إيقاعية لركوب الدراجات داخل الاستوديو، وكلايم وهو عبارة عن تمارين حركية للقلب لحرق الدهون عالية الكثافة على جهاز الـ«فرسا كلايمر» وهو أحدث التمارين وأكثرها فعالية لحرق الدهون والسعرات الحرارية المصمم للمساعدة في تشكيل الجسم.

فضلاً عن تمرين «ليفت»، وهو من فئة تمارين هيت الذي يشمل برنامجاً لرفع الأثقال مصمماً لتعزيز القوة والتركيز على القلب باستخدام طريقة كلايم بالتناوب بين أداء الطريقة التقليدية لتمارين الصدر والتسلّق.

وقالت فاطمة غباش مؤسسة «1 بيت»: متحمسون بتنفيذ فكرتنا لتمكين وتشجيع الناس على تحقيق التناسق بين أجسادهم وعقولهم، من أجل مساعدتهم في إنجاز أهداف اللياقة البدنية الجديدة بما يمكّنهم من أن يصبحوا أكثر سعادة. إن موقعنا الجديد داخل ون سنترال محوري ويتسم بالتنوع بشكل رائع، ونشعر بأنه مثالي لمساعدة الناس على تخصيص الوقت لأنفسهم ليصبحوا أقوى جسدياً وأسعد نفسياً.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: المركز إضافة جديدة إلى هذه القدرات التي ستظل جزءاً أساسياً في هذا التطور. وتتوافق رؤية «1 بيت» المتمثلة بتكوين أسرة داخل المجتمع مع طبيعة الثقافة الرياضية القائمة على التفاعل الودّي بين الأفراد، والتي نحرص على غرسها بين أفراد المجتمع في دبي. ونحن سعداء لإضافة طاقتهم المتفائلة إلى المدينة.