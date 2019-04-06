«مراس»: إقبال كبير على الوحدات السكنية بالمبنى الرابع في «لا ريڤ»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «مِراس» بيع جميع الوحدات السكنية بالمبنى الرابع في مشروع «لا ريڤ» السكني. وحظي المشروع الذي يقع في «بورت دو لا مير»، أول مجمع سكني للتملك الحر في منطقة جميرا بدبي، بإقبال كبير وفوري من قبل المستثمرين، حيث بيعت كل الوحدات السكنية بالمبنى الرابع خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس الثقة والاهتمام بالمشاريع الرائدة في دبي.

ويضم المبنى الرابع بمشروع «لا ريڤ»، شققاً سكنية من غرفة واحدة إلى 4 غرف نوم، وشقق بنتهاوس. ومن المقرر أن يوفر مشروع «لا ريڤ» عند اكتماله، 250 وحدة سكنية موزعة على أربعة مبانٍ. ويقع «بورت دو لا مير» من «مِراس» في الطرف الشمالي من وجهة «لا مير» الشاطئية، ويضم مشروعي «لا كوت» و«لا ريڤ».

ويستوحي هذا المجمع السكني تصاميمه من سحر شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

ويصل العدد الإجمالي للمباني السكنية في «بورت دو لا مير» إلى تسعة، حيث توفر الوحدات السكنية فيها إطلالات على المرسى المجاور، والواجهة البحرية وأفق مدينة دبي. وقد تم حتى اليوم إطلاق ثمانية من الأبنية التسعة.

وسيضم المجمع السكني الخاص، مجموعة متنوعة من الشقق السكنية ذات الإطلالات البحرية، فضلاً عن مساحات خضراء تشرف على المرسى والواجهة المائية.