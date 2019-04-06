دبي تحوّل التحديات الاقتصادية إلى فرص عبر التقنيات الحديثة

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «سامتيك ميدل إيست» أن إمارة دبي نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية كبيرة عبر استخدامها للتقنيات الحديثة وتوظيفها للبيانات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشدداً في الوقت نفسه على أن الإمارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الكوادر الوطنية واستقطاب العقول العالمية.

وقال سمير إبراهيم عبدالهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست»، حول تصدر دبي مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر المدن الذكية 2019 الصادر أخيراً عن جامعة «غلاسكو»، إن الثورة في توظيف واستخدام البيانات حالياً في العالم تشبه تماماً الثورة التي شهدها العالم عند اكتشاف النفط والذي أحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد الحديث.

وأضاف عبدالهادي أن دور الذكاء الاصطناعي أصبح في الصدارة حالياً.

حيث إنه بإمكان الشركات في جميع أنحاء العالم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تطوير حلول تقنيات المعلومات وإيجاد حلول للمشاكل التقنية وتخفيض أعباء الأعمال الإدارية وأتمتة العمليات وتوقع توجهات المستهلكين المستقبلية وتطوير الأداء الإعلامي ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات المستخدمين وإطلاق العروض الترويجية وغيرها. وأشار إلى أن الكثير من الوظائف والأعمال سوف يمكن تحويلها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت عبدالهادي إلى إعلان مكتب «دبي الذكية» العام الماضي عن إطلاق «مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» في إطار استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

وقال إن هذه المبادئ تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز فرص تبنيها لحلول الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الإرشادات لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تعزز من تحقيق قيم العدالة والشفافية والمساءلة لدى الأفراد والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي في دبي.

وتسعى دبي الذكية إلى تطوير مجموعة أدوات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، من خلال آراء العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأبحاث التي تجريها دبي الذكية، لتبقى مواكبة للتطورات التكنولوجية. كما تعمل دبي الذكية على إنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين رائدين وخبراء من القطاعين الحكومي والخاص، لمراجعة المبادئ والإرشادات وتطويرها بشكل مستمر.

ولفت إلى إنجاز آخر تستعد له دبي وهو المدينة الذكية في مشروع «سيليكون بارك» والتي تعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي يتم إنشاؤها في واحة دبي للسيليكون، بحيث يصبح مفهوم العيش الذكي واقعاً ملموساً في دبي، كما توفر خدمات المدينة الذكية فرصاً وإمكانات هائلة لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للسياحة والعيش ومزاولة الأعمال.

وقال إن الجهود التي بذلتها دبي خصوصا والإمارات على وجه العموم، أسهمت في تصدر الدولة المرتبة الأولى إقليمياً في تبنّي الشركات والمؤسسات لحلول الذكاء الاصطناعي.