«إعمار بيتشفرونت» أيقونة دبي الجديدة بلمسات إيلي صعب

المصدر: دبي - فادية هاني

أعلن محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» عن التعاون مع إيلي صعب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إيلي صعب جروب»، لتطوير عنوان جديد للفخامة متمثلاً في البرج السكني الفاخر «إيلي صعب، إعمار بيتشفرونت».

تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مؤتمر صحفي خاص أقيم في «دبي أوبرا»، بحضور حشد من الإعلاميين والمعنيين في هذا المجال، للتعرف عن قرب على تصاميم وتفاصيل المشروع.

وللمرة الأولى تتعاون إعمار مع مصمم الأزياء العالمي في تطوير وجهة سكنية جديدة، حيث تتجلى التفاصيل الاستثنائية التي ميزت إيلي صعب في عالم الموضة عبر شقق جديدة تجسد جوهر علامته التجارية.

وخلال إعلان الشراكة، قال العبار: «إيلي صعب هو فخر حقيقي للعالم العربي، وقصة نجاح ملهمة تكللت بوصول إبداعاته إلى عالم المشاهير ومن خلال تعاوننا الأول مع إيلي صعب، نوفر للعملاء عنواناً جديداً لأساليب الحياة الراقية مع حرصه شخصياً على تصميم كل جانب من هذه الشقق، وهو بذلك ينقل موهبته النادرة ولمساته الجمالية الاستثنائية إلى مستوى جديد من التعبير الهندسي، ويشرفنا حقاً أن نتعاون معه.

فوق التوقعات

وأكد لـ»البيان«أن»إعمار«عندما بدأت تبحث عن الجمال والندرة والفخامة لم تذهب إلى بلدان بعيدة، بل وضعت يدها بيد مصمم عربي سجل اسمه عالمياً في مختلف مجالات التصميم من أزياء وسيارات وعطور وغيرها، وها هو يقدم إبداعاً فاق توقعاتنا بكثير عند بدء العمل، إذ أدهشنا بالفعل بالفخامة والتفاصيل الراقية لكل تفصيل في كل شقة من شقق البرج، إضافة إلى كون ماركته الشهيرة لها تاريخ عريق في الصعود والانتشار بشكل واضح يشهده العالم أجمع، فكان بالطبع الخيار الأنسب.

نجمة دبي

وعلى غرار نجمات هوليوود التي تسجل أسماء المشاهير وبصماتهم في عالم الفن، استحدثت إعمار»نجمة دبي«والتي ستكون من نصيب كل فنان أو مساهم في الجوانب الإنسانية أو الاجتماعية أو العلمية، أو الاقتصادية، أو الابتكار أو غيرها، وسيتم وضع هذه النجمة في العديد من المواقع في بوليفارد محمد بن راشد في منطقة برج خليفة، وكانت النجمة الأولى من نصيب المصمم إيلي صعب، حيث أهديت له على هامش المؤتمر الصحافي.

جودة عالية

من جهته، علّق صعب لـ»البيان«على حصوله على هذه النجمة قائلاً:»هو شرف حقيقي أن تكون النجمة الأولى من نصيبي، ومن الرائع أن نضع أيدينا بأيدي بعض كعرب كأننا بلد واحد دون أي فرق، لنحدث التطور والجمال والتنوع في مختلف الأماكن والمشاريع«.

وأوضح أنه اعتمد الأسلوب البسيط ولكن ليس السطحي، إذ توجد جودة عالية في كل تفصيل من تفاصيل أركان المنزل، سواء حفر البرونز أو الخشب أو المفروشات التي بدأ صعب بالدخول في خطها معلناً عن توفرها عالمياً.

وحول إذا ما وجد نفسه في تصميم الديكور والمفروشات كما وجد نفسه واشتهر في تصميم الملابس النسائية والعطور والسيارات وغيرها، أكد أنه يحول نظرته ورؤيته مباشرة إلى العمل الذي يقوم به ويعطيه كل تركيزه ليظهر بالصورة التي يرضى عنها والتي تليق أيضاً باسمه.

إطلالة

ويضم البرج بتصميمه الداخلي من إيلي صعب شققاً عصرية بغرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مجموعة حصرية من منازل بنتهاوس»إيلي صعب«من أربع غرف نوم تطل على مياه الخليج العربي ونخلة جميرا ومرسى دبي.

ويحتفي تصميم البرج بحقبة فن»آرت ديكو«التي راجت في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو يجسد معلماً بارزاً ينبض بالأناقة ويشكل ملاذاً للراحة والهدوء، ويتميز البرج بارتفاعه وتصميمه العام وارتباطه الراسخ بعالم الموضة والأزياء، ويحتضن الطابق الأرضي من البرج باقة من متاجر الأزياء، وصالات العرض، والمقاهي، والردهات التي تعكس أسلوب»إيلي صعب«الفاخر.

وتم اختيار كل عنصر في المشروع بعناية بالغة، بما في ذلك الديكورات الداخلية، وتصميم السطح، والردهات، والزجاج، والأعمال الفنية لإثراء الطابع العام للتصميم.

ويقع حوض السباحة في الطابق الثامن، مما يمنحه موقعاً مميزاً، مع الحفاظ على خصوصية أجوائه في الوقت ذاته، وسيتم تزويده بتراث وتصاميم طبيعية، تجعل منه وجهة هادئة للاسترخاء، تحفل بالتدرجات اللونية الدافئة، والأشكال المستوحاة من فنون "آرت ديكو".

خيارات

ينبض برج «إيلي صعب، إعمار بيتشفرونت» بأسلوب الحياة الراقية على الجزر، حيث يطل على البحر ونخلة جميرا، مع شاطئ ومرسى خاصين والعديد من المرافق الرياضية المصممة وفق نمط المنتجعات لتقدم للمقيمين نمط حياة صحياً. ويمكن الوصول إلى «إعمار بيتشفرونت» بسهولة عبر شارع الشيخ زايد، ومرسى دبي، ونخلة جميرا.