«تايم نيوز سيرفيس»: تأشيرة الترانزيت تنعش اقتصاد دبي الكلّي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع «تايم نيوز سيرفيس» أن تأشيرة الترانزيت تنعش الاقتصاد الكلي لدبي، وقال إن أكثر من 63% من 89 مليون مسافر مروا عبر مطار دبي الدولي في 2018 كانوا من مسافري الترانزيت 8% من هؤلاء غادروا المطار لاستكشاف الإمارة. وأضاف التقرير أن دبي تستهدف 20 مليون زائر سنويًا بحلول 2020، لزيارة معرض إكسبو دبي 2020.

وفي هذا الصدد قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض الشرق الأوسط للسوق العربي للسياحة: «طرحت الإمارات في العام الماضي، تأشيرة عبور جديدة تتيح لجميع الركاب الحصول على تأشيرة خروج لمدة 48 ساعة مقابل 50 درهماً». وهذه التأشيرة لا تعود بالنفع على صناعة السياحة في الدولة فقط، ولكنها تسهم في إنعاش الاقتصاد ككل، محفزة المسافرين على اعتبار مرورهم العابر في المطار، ليس تأخيراً مضنياً فيه في سفرهم، وإنما فرصة جيدة لإضافة قيمة على رحلاتهم، وتجربة كل ما تزخر به الإمارات.

ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي، يُتوقع أن يشهد عدد المسافرين في منطقة الشرق الأوسط 290 مليون مسافر إضافي في طريقهم من المنطقة وضمنها في 2037، بحيث يزداد حجم السوق الإجمالي إلى 501 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها.

وقالت كورتيس إن هذا النمو المتوقع يؤكد أن دبي خاصة، والشرق الأوسط عامة، كموقع مثالي لحشد رجالات صناعة الطيران والسياحة لحضور منتدى «كونيكت» الشرق الأوسط والهند وأفريقيا الافتتاحي.

وبلغت القيمة الإجمالية لـ 195 مشروعاً نشطاً يتعلق بالطيران في الشرق الأوسط ما يقرب من 50 مليار دولار في عام 2018، وفقًا لشبكة «بي إن سي». ومن بين المشاريع المختلفة القائمة 30 مليار درهم في تطوير مطار آل مكتوم الدولي. وهناك 28 مليار درهم لتوسعة المرحلة الرابعة من مطار دبي الدولي، و 25 مليار درهم لتطوير وتوسيع مطار أبوظبي الدولي.