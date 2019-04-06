«سينولوجي» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «يوم الحلول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سينولوجي»، المزوّد العالمي الرائد لحلول التخزين المتوسطة المرتبطة بالشبكات، أن فعاليتها السنوية التي أقامتها بعنوان «يوم الحلول» في دبي لاقت إقبالاً كبيراً، حيث استعرضت الشركة أحدث ابتكاراتها من خوادم ملفات الأعمال وحماية البيانات المركزية، إلى جانب حلول سينولوجي للمراقبة.

وقال نيك جينغ، المدير الإقليمي لدى سينولوجي في الشرق الأوسط، إن الشركة ترى إمكانات واعدة للنمو في المنطقة على الرغم من كونها تمتلك قاعدة راسخة فيها بالفعل. وأضاف: «أدركنا أن هناك المزيد من الأسواق والقطاعات التي يمكننا استكشافها في المنطقة، فنحن العلامة الأولى في مجال حلول التخزين المتوسطة والمرتبطة بالشبكات، ونودّ أن نعزز مكانة علامتنا والتعريف بها في الشرق الأوسط. قمنا باستعراض أحدث ابتكاراتنا من الأجهزة والبرمجيات، إلى جانب تحديثات المنتجات أمام جمهور من عملائنا وشركائنا الحاليين والمحتملين».

وأضاف خلال الفعالية: «نود تعريف شركاء القنوات العاملين معنا بأن سينولوجي واحدة من أفضل البدائل لخوادم الملفات في مقر العمل، وبفضل التنوع الكبير في أجهزة NAS من سينولوجي، فإننا نمكّن العملاء من تحقيق توفير هائل في التكاليف إلى جانب الحصول على قيمة مرتفعة في منتجاتنا».