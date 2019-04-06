1750 عارضاً يشاركون في «بيوتي ورلد» بدبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض يوم 15 أبريل الجاري الدورة الـ 24 لمعرض عالم الجمال «بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019» بمشاركة رواد صناعة التجميل وأدوات الزينة ومعدات المنتجعات الصحية ويشهد بيوتي ورلد 2019 مشاركة أكثر من 1750 عارضاً من 62 دولة و25 جناحاً دولياً.

ودأب المعرض منذ فترة طويلة على رسم جديد التوجهات في صناعات الجمال واللياقة البدنية الإقليمية، كونه أول من يعرض أحدث صيحات الموضة، والتطورات الحديثة في مستحضرات التجميل، العناية بالشعر، ومنتجات الماكياج وأدوات ومعدات الزينة، على منصة تعدّ بمثابة نافذة عرض لكبار الشارين التجاريين وصناع القرار على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت أيلين أوكونيل، مديرة المعرض: «لقد كان المعرض على مر السنين بمثابة منصة انطلاق في المنطقة للعديد والعديد من المنتجات، توجهات وممارسات التجميل الجديدة، كونه منصة التجارة الرائدة التي تتمتع بانتشار واسع في سوق يعدّ من أهم الأسواق في العالم».

وأضافت: «مع الفعالية الجديدة، نقدم مفهوماً جديداً تمامًا إلى المنطقة، من شأنه أن ينعش عالم الجمال المثير الذي يحظى بشغف الزوار التجاريين، الشارين، محترفي الصناعة والمعنيين بها.