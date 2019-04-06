جزيرة ياس تستعد لاستضافة باقة من الفعاليات خلال عطلة الربيع

المصدر: أبوظبي- البيان

تستقبل مدن جزيرة ياس الترفيهية ضيوفها خلال عطلة الربيع هذا العام بباقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة في كل من عالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي، بما في ذلك عرض حورية البحر ومسابقة البحث عن المفقودات، والعديد من العروض الفنية والحرف اليدوية وفرص لقاء الشخصيات وغيرها الكثير من المفاجآت الممتعة، التي تجعل جزيرة ياس الوجهة المثالية للمرح العائلي خلال عطلة الربيع.

ويمكن لضيوف عالم وارنر براذرز أبوظبي قضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بأجواء الربيع التي تزين كافة أرجاء منطقة وارنر براذرز بلازا، بينما يقوم الأطفال بإظهار إبداعاتهم في تصميم الأزرار الخاصة بباغز باني وتزيين ألواح البسكويت والكعك في «بيبيز آرتسي سويت تريتس». وهناك تحدي مسابقة البحث عن البيض المفقود في مناطق عالم وارنر براذرز المختلفة، حيث يمكن للمتسابقين ربح جوائز مميزة عن إيجادهم البيض المفقود.

ويمكن للزوار الصغار المشاركة في تمارين «سبرينغ هوب» التفاعلية على يد لولا باني صديقة باغز باني المفضلة ليحظوا بالنشاط اللازم لبدء يوم مليء بالمرح والحماس. وتقام الفعالية يومياً الساعة 10:15 صباحاً.

ولمحبي شخصيات «دي سي سوبر هيروز» و«وارنر براذرز أنيميشن»: تظهر بعض الشخصيات بمناسبة عطلة الربيع بما في ذلك باتمان وسوبرمان ووندر ومان وسكوبي-دو وتوم آند جيري. ويمكن للعائلات الاستمتاع بأسطورة اللؤلؤة المفقودة والعرض الحي لحوريات البحر في كل عطلة نهاية أسبوع حتى 20 أبريل. كما يمكن الانضمام إلى شخصيات ياس ووتروورلد «تشابي» و«سكيني» فيما ينطلقان في مهمة البحث عن اللؤلؤة المفقودة. وهناك حوريات بحر في تجربة مسرحية حية هي الأولى من نوعها. وسيتمكن الصغار من المشاركة بفعالية بوتيك حوريات البحر من ياس ووتروورلد.

وحتى 22 أبريل، يمكن الانضمام إلى فريق «سبلاش سكواد» والمشاركة في فعالية ممتعة لجميع أفراد العائلة مع ألعاب الشاطئ وتجربة الترامبولين المائي العملاق ببحيرة أمواج. وتتوفر أيضاً فرصة الاستمتاع بأكثر من 37 لعبة ومرفقاً ترفيهياً ومطعماً في عالم فيراري أبوظبي.