تقنيات حديثة بمجمع الكمي الطبي في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن مجمع الكمي الطبي، بدء العمل بعياداته الجديدة في دبي، والتي تضم مجموعة من الخبراء الطبيين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية، لتوفر مجموعة من خدمات العناية المتخصصة التي تلبي احتياجات المرضى الطبية والجمالية.

وبوجود فريق إيطالي من أساتذة طب الأسنان من جامعة بولونيا، بالإضافة إلى أطباء عالميين، يوفر المجمع العديد من الخدمات التي تغطي مختلف تخصصات طب الأسنان وتشمل، طب الأسنان العادي، زراعة الأسنان، علاج اللثة والجذور، علاج القناة، طب الأسنان التجميلي، تقويم الأسنان، الجراحة التجميلية الترميمية وتجميل الأنف.

ويقع المجمع الطبي في شارع الشيخ زايد في قلب دبي، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية في مختلف التخصصات المتعلقة بالتجميل وصحة الفم والأسنان، بهدف الارتقاء بصحة المجتمع وتوعيته، إلى جانب توفير العلاجات المتخصصة بناءً على احتياجات المرضى.

وقال الدكتور محمد منصور، المؤسس والمدير الطبي، لمجمع الكمي الطبي: «نحن فخورون بتقديم هذا المفهوم في تلبية احتياجات المرضى، ويوفر المجمع علاجات تجميلية للوجه وتقنية الإبر-المجهرية، البلازما ومواد مالئة من خلال علاجات بسيطة غير جراحية. ويعمل المجمع على مشاركة المجتمع من خلال مؤتمرات تثقيفية».