الإماراتيون يستثمرون 132 مليون دولار في عقارات لندن 2018

المصدر: دبي - أشرف رفيق

استثمر الإماراتيون حوالي 484 مليون درهم (132 مليون دولار) في عقارات لندن 2018، وفق مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية

وبلغت الاستثمارات الخليجية في عقارات لندن مليار دولار العام الماضي. وقال فيصل دوراني مسؤول مكتب لندن التابع للمؤسسة، إنهم يتوقعون مزيداً من الاستثمارات في العقارات اللندنية من منطقة الخليج، رغم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعل كثيراً من المستثمرين ينتظرون ليروا ما سيحدث. وتشير أرقام «نايت فرانك» إلى أن سوق العقارات في بريطانيا كان مرناً في العام الماضي، رغم أن الحكومة البريطانية في موقف الخاسر عند محاولة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على شروط خروجها من الاتحاد.