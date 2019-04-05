«أدنوك» تتلقى عروضاً تجارية لمشروع البنزين والمركّبات العطرية

المصدر: دبي ــ وائل الخطيب

قدم مقاولون عطاءات تجارية لمشروع شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» بقيمة 3 مليارات دولار للبنزين والمركبات العطرية، وفقاً لما ذكرته مجلة ميد أمس.

وكانت ميد ذكرت في وقت سابق أن شركة أدنوك للتكرير حددت مهلة 3 أبريل للمقاولين لتقديم عطاءات تجارية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في المشروع.

ويذكر أن أدنوك للتكرير أجلت الموعد النهائي لتقديم العروض التجارية عدة مرات في السابق، طلباً لمزيد من الوقت من قبل المقاولين. وكانت العطاءات الفنية الخاصة بالأعمال الهندسية والمشتريات والبناء سلمت بحلول 25 أكتوبر.

ويبلغ إنتاج مشروع البنزين والمركبات العطرية 4.2 ملايين طن سنوياً من البنزين و1.6 مليون طن من المركبات العطرية سنوياً.