محكمة لندن تغرّم جيبوتي 385 مليون دولار لانتهاكها حقوق «دوراليه»

المصدر: دبي - البيان

أكد حكم جديد أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي، انتهاك حكومة جيبوتي الحقوق الحصرية لشركة «محطة دوراليه للحاويات إس إيه» (دي سي تي) التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي والمملوكة بنسبة 33.34% من قبل «موانئ دبي العالمية» وبنسبة 66.66% من قبل «بورت دي جيبوتي إس إيه» التابع لجمهورية جيبوتي، حيث قضت المحكمة بقيام جيبوتي بدفع مبلغ 385 مليون دولار إلى شركة «دي سي تي»، بالإضافة إلى الفوائد بسبب انتهاك الحقوق الحصرية للشركة من خلال إنشاء مرافق للحاويات في محطة دوراليه متعددة الأغراض، مع إمكانية وقوع أضرار إضافية في حال خططت جيبوتي لإقامة «محطة دوراليه الدولية للحاويات» مع أي مشغل موانئ آخر من دون موافقة «موانئ دبي العالمية». ويعتبر هذا القرار الحكم الرئيسي الخامس لصالح شركة محطة دوراليه للحاويات، و«موانئ دبي العالمية».

وخلصت المحكمة إلى أن حكومة جيبوتي انتهكت اتفاق الامتياز الموقّع في عام 2006 الذي ينصّ على إقامة محطة حاويات في دوراليه في جيبوتي، وخاصة الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: