الإمارات تشارك في تقييم «بوينغ 737 ماكس»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تلقّت الهيــئة العــامة للطــيران المــدني دعوة من هيئة الطيران المدني الأمريكية إلى المشاركة مع دول أخرى في دراسة وتقييم طائــرات «بوينغ» من طراز «737 ماكس»، التي تمنع عملياتها حالياً في أجواء الدولة، بعد حادث طائرة الخطوط الإثيوبية الشهر الماضي.

وقال إسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة الجوية في الهيئة، إن الدول المتلقية للدعوة تمتلك وتشغل بالفعل طائرات بوينغ من طراز «737 ماكس» في أجوائها. وتوقع أن تكون هناك اجتماعات وورش عمل لدراسة حالة الطائرة، وما يمكن فعله قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى.